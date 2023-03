Guida Identità Golose 2023: anche un ristorante del Pescarese tra le new entry

È stata presentata nella mattina di oggi, 27 marzo, la nuova guida di Identità Golose 2023, con tante schede di ristoranti, pizzerie, cocktail bar e gelaterie. Alcuni locali entrano per la prima volta nell’importante volume dedicato al food.

La guida prende in considerazione non solamente cucine in Italia ma anche in Europa e nel mondo.

Tra le new entry di quest’anno per quanto riguarda l’Abruzzo, scopriamo anche un ristorante del Pescarese. Si tratta di Don Evandro e si trova a Popoli. Insieme a Don Evandro, tra i nuovi ingressi ci sono anche Elodia a L’Aquila e Batì a Tortoreto.

Don Evandro è un locale di Pierluigi Antonucci, che dopo essersi dedicato all’arte pittorica, è passato alla cucina.

“ Folgorato dallo stile di Niko Romito che ha frequentato assiduamente da cliente, è diventato un cuoco autodidatta riannodando i fili della memoria casalinga e di questo territorio, tra i piatti creativi di nonna Dora e quelli più semplici e rigorosi di mamma Andreina .

Tra i tavoli - che rimarranno pochi anche con il trasferimento in centro storico nel 2023 – si muove con crescente sicurezza Eugenia , compagna anche nella vita. Gli amuse-bouche preparano bene all’arrivo della buonissima Trota al fumo con pinoli ed elicriso e dell’avvolgente Cipolla dorata allo zafferano, due piatti che sono già diventati signature. La Linguina burro e camino sono un passaggio notevole nel quale aglio nero fermentato e limone danno una spinta coraggiosa e indovinata verso l’Anatra e ginepro o verso l’Agnello, per poi approdare ai buoni dessert.”

Sono queste le parole riservate a Don Evandro e Pierluigi Antonucci da Identità Golose.