I valori dello sport per affrontare la vita: a Villa del Fuoco nasce il progetto "Pescara Urban Space"

Creare uno "spazio civico di comunità" intorno al campo sportivo Donati, incentivando così il protagonismo giovanile in un quartiere come Villa del Fuoco. È l'obiettivo del progetto Pescara Urban Space, ideato dall'Endas Abruzzo e dalla Gladius Pescara 2010, che nell'arco di due anni dovrà conseguire importanti risultati in ambito sociale. In prima linea anche altre realtà come la cooperativa On the Road, la Caritas, l'associazione sportiva dilettantistica Akira, l'ente di formazione Best Ideas e la federazione di pmi Unilavoro.

Sabato 30 settembre alle ore 16 ci sarà il primo open day, che si terrà appunto nel campo Donati per illustrare meglio il tutto. Il presidente della asd Gladius Pescara 2010, Angelo Nicolò, ha spiegato che "noi abbiamo creduto molto in questa opportunità. Iniziando dal campo abbiamo cercato di educare i ragazzi alle regole dello sport e della vita, cioè trasmettere i valori dello sport per poi poterli riutilizzare nel quotidiano, imparando così a "stare al mondo". Lo slogan scelto è "Dove allenare il tuo talento" proprio per questo motivo: partire dallo sport per spronare tutti a scoprire i propri talenti".

Masci: "La cultura parte dai ragazzi"

Soddisfatto il sindaco Carlo Masci: "La cultura parte dai ragazzi perché, se loro crescono in maniera sana, la società migliora. I giovani che vivono situazioni problematiche hanno l'occasione di riscattarsi attraverso l'incontro e la condivisione. Lo sport e la cultura, dunque, sono molto importanti. D'altronde Pescara è una città che non lascia indietro nessuno, e noi avevamo detto che avremmo acceso un faro in questi quartieri anche dal punto di vista delle infrastrutture immateriali".

Patrizia Martelli, assessore allo sport e alle politiche giovanili, ha aggiunto che "questo è un progetto importantissimo. Siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 100.000 euro per cercare di accendere i riflettori, come ha detto il sindaco, su una zona periferica come Villa del Fuoco. Daremo la possibilità, a tanti ragazzi dai 14 ai 34 anni, di usufruire di corsi di formazione, ginnastica e calcio. Sono giovani che soffrono di disagio economico e povertà educativa. Attraverso lo sport potremo dare tanto a loro. Sono molto soddisfatta di questa operazione".

Scognamiglio: "Comune sempre molto attento a queste tematiche"

Domenico Scognamiglio, coordinatore regionale ‘Sport e Salute SpA’ Abruzzo, ha detto che "a Pescara abbiamo avviato già in passato una serie di iniziative mirate all'inclusività. Il Comune è sempre stato molto attento a queste tematiche. Il nostro augurio è che tutto possa procedere nel migliore dei modi".

Infine per l'Endas Abruzzo ha parlato il presidente Simone D’Angelo, elogiando l'operato della cooperativa sociale On The Road e di tutti gli altri attori coinvolti: "Best Ideas si occuperà di creare uno sportello per l'imprenditorialità, ma avremo anche corsi di formazione per steward e altre figure professionali dello sport. Ringrazio l'assessore Martelli, sempre presente".