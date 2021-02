"La legge 194 non si tocca", in piazza Unione un sit in contro gli attacchi anti-abortisti

Domenica 14 febbraio si terrà un sit-in per rispondere agli "attacchi anti-abortisti delle associazioni Pro-life e del presidente Marsilio", come si legge in una nota.

"Essendo il manifestare un diritto inalienabile, nonostante la zona rossa chi scenderà in piazza non rischierà alcuna sanzione - informano gli organizzatori - Chiediamo la massima diffusione e partecipazione".

La manifestazione è stata voluta dall'associazione 'Coalizione Civica per Pescara' con l'adesione di diverse realtà comunali, regionali e nazionali come l'Anpi Pescara, Rifondazione Comunista Abruzzo, Presenza Femminista, l'associazione Rebel Network, Arcigay Pescara, Potere al Popolo e molte altre.