A Pianella un dibattito su aree interne e transizione ecologica 

Il circolo Pd di Pianella, insieme all’associazione Abruzzo in Transizione e ai Giovani Democratici della Provincia di Pescara, organizza l’incontro “Aree interne e transizione ecologica: sfide, obiettivi e opportunità” che si terrà venerdì 10 settembre, nel rispetto delle vigenti normative anti contagio. Modera Francesco Faieta, Circolo Pd di Pianella.

“Voler bene a Pianella – dichiara il segretario Paolone – passa dal comprendere la centralità della transizione ecologica e digitale, il futuro dei giovani e del Paese collima con questi due concetti. Per questo vogliamo affrontarli assieme ai nostri concittadini, in modo da porre le basi per un futura progettualità politica”.