"La moto dannunziana", evento benefico dedicato alle due ruote

Si chiama "La moto dannunziana" la manifestazione dedicata alle due ruote che, giunta alla sua seconda edizione, si terrà a Pescara il 3 e 4 settembre. Il Moto Club Polizia di Stato organizza un evento benefico moto-turistico, che si svolgerà per le vie della città del Vate, tra le fioche luci del tramonto e il chiarore della luna. Prima del moto-giro ci sarà un esposizione di auto e moto della Polizia di Stato, stand di Associazioni per nozioni sulla sicurezza stradale e stand per intrattenimenti vari.

Questo il programma della manifestazione: sabato 3 settembre ore 15 Apertura evento in piazza salotto. Stand e intrattenimento, test drive. Ore 20 Partenza giro notturno per le vie di Pescara. Ore 21:30 Cena & Dj set nel Lido Dannunziano della Polizia di Stato. Domenica 4 settembre ore 10 Ritrovo in piazza salotto. Ore 11:30 Partenza motogiro sulla Costa dei Trabocchi, pranzo libero. Ore 16:30 rientro in piazza salotto e fine evento. Informazioni sulla locandina di presentazione qui di seguito.