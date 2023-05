Atto di nascita: come richiederlo a Pescara

Il certificato di nascita, estratto o atto, è un documento con valore legale, che certifica tutti i dati riguardanti il soggetto estratti dal registro di stato civile. Serve a dimostrare luogo e data di nascita di un individuo. Per ottenerlo bisogna rivolgersi al Comune di Pescara. Tuttavia è anche possibile procedere all’autocertificazione.

Per richiedere l’atto di nascita al Comune, bisogna collegarsi alla pagina dedicata ai servizi demografici di Pescara. Si tratta di uno sportello telematico a cui tutti i cittadini, muniti di codice Spid, un codice univoco per dialogare con la Pubblica Amministrazione, possono rivolgersi. Collegandosi al sito ufficiale, non bisogna far altro che autenticarsi e presentare la domanda per il certificato richiesto.

Si può anche richiedere la copia all'ufficio stato civile, che si trova in piazza Italia 1.

In alternativa è possibile produrre l’autocertificazione di nascita. Si tratta di una dichiarazione, che si può rilasciare su un semplice foglio di carta o su un modulo, prestampato dagli Enti, su cui si dichiara i dati che riguardano la propria persona. In questo modo è possibile evitare di richiedere i certificati, assumendosi in prima persona la responsabilità di quanto si dichiara. La propria autocertificazione non deve essere autenticata, né richiede bolli. L'autocertificazione ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce, ha gli stessi limiti temporali di validità.

