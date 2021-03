USCireA Primavera, un simbolico festival di teatro a domicilio

Si chiama 'USCireA Primavera' e vuole essere un simbolico festival di teatro a domicilio da tenersi il 27 marzo, cioè nella giornata internazionale dedicata al teatro e data inizialmente fissata dal ministro Franceschini per la riapertura dei teatri. Saranno rispettate le norme anti-Covid vigenti. La Compagnia Arterie di Pescara, sostenuta dal Gruppo Alhena, aderisce insieme ad altre realtà artistiche del territorio nazionale alla rete delle Usca (Unità speciali di continuità artistica).

Una manifestazione, dunque, che vuole essere anche “un grande invito al pubblico a tornare a teatro quando sarà possibile farlo e un richiamo alle istituzioni a sostenere in modo strutturale una difficile riapertura”, si legge in una nota. Sabato 27 marzo alcuni attori e danzatori, tutti distanziati e in bici, faranno una piccola azione a Pescara per “ricordare la precarità della situazione e lo stato d’urgenza che persiste nell’ambito dello spettacolo dal vivo e che ha messo sul lastrico un intero comparto che rischia di essere cancellato”. L’uscita in bici prevede il seguente itinerario: