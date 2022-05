Anche a Spoltore arriva lo sharing per i monopattini e per le biciclette grazie all'accordo con Figorent

Presentazione ufficiale venerdì 27 maggio del nuovo progetto di micromobilità elettrica in sharing a Spoltore. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che il servizio a partire da sabato 28 maggio metterà a disposizione i monopattini e a partire dal 15 luglio anche le biciclette, è stato affidato in via sperimentale per un anno a Figorent. L'appuntamento è all'interno della galleria del Centro Commerciale L'Arca, dalle 17.00. I mezzi potranno essere utilizzati anche fuori dal territorio comunale grazie al partner scelto, e quindi come spiega il sindaco Luciano Di Lorito si potrà prendere una bicicletta a Spoltore per andare a lavorare a Pescara"

Molti cittadini invece hanno registrato disagi con la micromobilità del capoluogo, perché i monopattini presi a Pescara o Montesilvano smettono di funzionare una volta arrivati a Villa Raspa, magari per raggiungere la Motorizzazione Civile o andare al cinema. Altra differenza sostanziale è che non sarà possibile lasciare il mezzo preso in affitto ovunque, per scongiurare la sosta selvaggia: previsti invece degli appositi stalli in tutti i borghi di Spoltore.

Figorent ha concluso:

"La nostra mission è di portare dei vantaggi a tutte quelle attività ricettive come alberghi, ristoranti, camping e stabilimenti balneari che oggi necessitano di offrire servizi sempre più personalizzati per diventare fonte di attrazione e differenziarsi dai competitors. Da questo ne traggono vantaggio anche i comuni più piccoli, creando dei collegamenti più agevoli per chi non è automunito o per chi non ha voglia di affrontare il traffico giornaliero".