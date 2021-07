A Silvi parte il servizio di noleggio dei monopattini elettrici con Link

A Silvi arriva il servizio di noleggio dei monopattini elettrici della Link, che fornisce veicoli ultraleggeri e di ultima generazione. Oltre a Silvi, Link ha già messo a disposizione dei cittadini e dei turisti il servizio anche a Giulianova, e ora punta ad espandersi in tutti i comuni della costa teramnana.

Tutti i veicoli link sono dotati del manubrio e della pedana più larghi del settore per garantire maggiore stabilità, un sistema triplo di frenata con freno motore elettrico a supporto degli altri due a tamburo, sensori di rilevazione per il funzionamento delle luci e ammortizzatore frontale. Sempre integrato al monopattino, il sistema VIS, in grado di eseguire oltre 1.000 controlli al secondo sullo stato di salute del veicolo

Il sindaco Andrea Scordella ha parlato di un bel passo avanti per SIlvi, soprattutto per i più giovani che potranno utilizzarlo su tutto il territorio comunale. L'assessore ai lavori pubblici e viabilità Pamela Giancola ha aggiunto:

“Nell’idea di integrazione della mobilità urbana sostenibile si inserisce anche il monopattino. Preso singolarmente non rappresenterebbe una soluzione efficace ma all'interno del sistema di mobilità, che noi amministratori della città di Silvi abbiamo deciso di sviluppare, il monopattino completa la gamma di possibilità di spostamento già strutturata con la pista ciclabile, il bike sharing condiviso con il comune di Montesilvano e la velostazione. Collaboreremo con la società Link e con gli uffici comunali preposti, affinché il servizio venga erogato in massima sicurezza e con le dovute attenzioni"