San Giovanni Teatino coinvolto nel progetto di allungamento della filovia. Grazie all’accordo stipulato oggi con il Comune di Pescara, il percorso raggiungerà via Amendola e via Aldo Moro, fino alla rotatoria che si trova all'intersezione con via Caravaggio e via Trasimeno, nella zona commerciale. Il tratto sarà lungo circa 2,8 km. Questa mattina il sindaco Luciano Marinucci e l’assessore all’urbanistica Ezio Chiacchiaretta hanno incontrato il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, per condividere ulteriormente il progetto di fattibilità dell’opera.

“Siamo felici di essere inseriti in questo grande progetto – spiega Marinucci – L’allungamento della filovia da via Amendola e via Aldo Moro fino alla rotatoria a intersezione con via Caravaggio e via Trasimeno costituisce un primo lotto dell’infrastruttura che, in futuro, interesserà anche Dragonara, vista la possibilità di congiungimento alla filovia del Comune di Chieti, che ha il suo capolinea sulla ex Tiburtina Valeria, in località San Martino, a 1,5 chilometri dal confine comunale con San Giovanni Teatino”.