Monopattini e bici sono un pericolo sui marciapiedi: "Non dovrebbero passarci e sfrecciano pure ad alta velocità"

Un lettore ci ha scritto per farci presente che, con il diffondersi dei monopattini elettrici, anche a noleggio, si è amplificato "un problema enorme già esistente a Pescara", ossia "la pericolosità di percorrere tranquillamente i marciapiedi. Assistiamo a gare tra adolescenti in 2 o 3 sui monopattini, o biciclette a tutta velocità, per non parlare dei pattinatori. Diventa difficile passeggiare, specialmente con i bambini, e l'incidente è sempre dietro l'angolo".

Il tutto, evidenzia l'uomo, "nella quasi indifferenza delle forze dell'ordine, che sicuramente avranno tanto lavoro, mancheranno di personale, ma tutti ci ricordiamo i plotoni di vigili a inseguire solitari cittadini sulla spiaggia in epoca di lockdown... e ora? Manca la cultura, manca la civiltà, ma il rispetto delle regole dovrebbe essere accompagnato da un'intransigenza nei controlli e nelle sanzioni. Per favore, affrontate questa problematica perché è devastante".