"La città sospesa", biciclettata in giro per Pescara

Si chiama "La città sospesa" la biciclettata in giro per Pescara che si terrà venerdì 14 ottobre con ritrovo alle ore 9.30 lungo la Madonnina, lungofiume nord. L'evento intende rileggere la città attraverso il percorso e la visita ad alcuni manufatti lungo il fiume Pescara. La pedalata con architetti, giovani studenti, e semplici cittadini di Pescara vuole essere momento di rilettura e condivisione del rapporto interrotto tra città e fiume e di riscoprire, attraverso il racconto dei progettisti, alcune importanti opere lungo il fiume Pescara, che sono in attesa da tempo di essere messe a disposizione della città.

Il Museo del Mare, la Pescarina, il giardino fluviale e la città della Musica sono alcune delle tappe che diventeranno momenti di riflessione condivisa. Alle ore 9.30 è prevista la registrazione dei partecipanti, cui seguiranno i saluti del sindaco di Pescara, Carlo Masci, dell'assessore al mare e fiume Nicoletta Di Nisio, dell'assessore alla mobilità Luigi Arbore Mascia, dell'architetto Angelo D’Alonzo, presidente dell'Ordine degli Architetti di Pescara, dell'architetto Luciana Mastrolonardo, consigliera delegata Forum Cultura Oappc Pe, e dell'architetto Giampiero Lettere, responsabile Forum Urbanistica Oappc Pe.

Partenza per la pedalata lungofiume con soste programmate: Museo del Mare (architetto Lucio Rosato), Pescarina (architetto Emanuela Criber e architetto Davide Di Salvatore), Giardino Fluviale (architetto Ester Zazzero) e Città della Musica, ingresso all’interno dell’edificio per i partecipanti (architetto Carlo di Gregorio). Piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. Ritorno in bici alla Madonnina.