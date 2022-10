Nuova pista ciclabile di via Regina Margherita completata entro Natale, l'annuncio di Masci

Carlo Masci, sindaco di Pescara, è intervenuto sui social per aggiornare i cittadini sull'andamento dei lavori di riqualificazione lungo la strada, la pista ciclabile e il marciapiede di viale Regina Margherita. Gli interventi, infatti, proseguono nel tratto compreso tra piazza Salotto e l'incrocio con via De Amicis, mentre sono già stati completati nel primo tratto, quello cioè che comincia all'intersezione con viale Muzii e passa davanti alla scuola media Mazzini.

"Se tutto andrà bene, prima di Natale avremo sistemato al meglio il viale che ci accompagna a piazza salotto", scrive Masci. "Guardate in che condizioni erano i tubi dei sottoservizi? Purtroppo quella è la condizione che troviamo ogni volta che scaviamo, da fosso Bardet, sotto via Pepe o via De Revel, a tutte le altre vie. Per questo, forse, in passato i lavori sotto terra si rinviavano di anno in anno. Adesso li facciamo, la città merita attenzioni, per quello che si vede, ma ancora di più per quello che non di vede".