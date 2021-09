"Felici in Bici", pedalata di beneficenza con l'associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella

Domenica 26 settembre l’associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella organizza una pedalata cicloturistica di beneficenza. Ritrovo alle 9 alla Madonnina del Porto, per poi partire alle 9.30, guidati dall’accompagnatore cicloturistico Alessandro Ricci per le strade della città, alla ricerca di angolini nascosti. Si sosterà in punti particolari, raccontando aneddoti legati alla città, anche attraverso le parole e le suggestioni di viaggiatori, scrittori e giornalisti fra fine Ottocento e Novecento, fino ad arrivare ai murales a firma di artisti internazionali. Prenotazioni: 339/1168748; 338/8008599. Possibilità di noleggio bici.



“Tutto il ricavato servirà all’associazione di volontariato, che da anni si prodiga ad aiutare dove ce n’è più bisogno - spiegano i responsabili - Il tuo aiuto è importante ora più che mai, dato che la situazione sanitaria con conseguenti misure ci ha impedito di realizzare eventi come in precedenza. I bambini delle case famiglia, le volontarie che si occupano di randagi, tante altre situazioni di povertà nascosta ti ringrazieranno. Divertiti con noi, ne vale la pena”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...