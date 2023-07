Arriva a Cepagatti la quarta tappa della Pedalata per il 50° dell'Aido

Martedì 4 luglio alle ore 17,30 arriverà a Cepagatti la quarta tappa della Pedalata per il 50° dell'Aido, che partirà da Civitanova per percorrere 130 km fino alla cittadina del Pescarese. Lo annuncia l'assessore comunale alla salute pubblica Camillo Sborgia, insieme alla presidente provinciale dell'Aido Pescara Pina Pasetti e al presidente del gruppo Aido di Cepagatti, Fiorindo Di Mascio.

L'evento sarà dedicato alla recentissima scomparsa della dirigente dell'Aido Pescara Agnese Cipollone, volontaria da molto tempo nell'associazione morta all'età di soli 36 anni, e grazie al suo ultimo gesto d'amore una persona tornerà a vedere con le sue cornee. L’intertappa di Cepagatti sarà accolta dalla squadra "Strade d'Abruzzo" di Rete 8 e da un gruppo di cicloamatori del territorio che attenderanno nell'area antistante il centro commerciale di Villanova, scortati da polizia locale, protezione civile di Cepagatti e Cri di Cepagatti.

La Pedalata del 50° anniversario Aido, organizzata dalla sede nazionale insieme ad Aido Sicilia, vede come protagonista Michail Speciale, 47enne di Partinico cicloamatore siciliano non nuovo ad imprese del genere (Periplo Aido della Sicilia nel 2021 e pedalata “Dalla Sicilia con Amore” nel 2022) che percorrerà circa 1.800 chilometri in bicicletta, partendo da Bergamo, dove esattamente mezzo secolo fa fu fondata l'Aido, per raggiungere Partinico il 13 luglio toccando le principali città della Costa Adriatica, per promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule.

Il Parco Santuccione alle ore 17:30 sarà teatro della manifestazione alla presenza del presidente della Provincia Ottavio De Martinis, con numerose autorità e i presidenti dei gruppi comunali e intercomunali Aido. La mattina successiva Michail ripartirà alla volta della quinta tappa verso Foggia.