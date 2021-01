'Le scorie nucleari: dove e come stoccarle in sicurezza', ne parla Giovanni Damiani

Incontro online, sulla piattaforma digitale Microsoft teams, con il biologo e consigliere nazionale di Italia Nostra. Il collegamento sarà disponibile anche sulla home page del portale dell'associazione e sulla pagina Facebook di Italia Nostra Pescara

È stata avviata la procedura di consultazioni per l’individuazione del sito dove costruire il deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi. L’Italia ha necessità di sistemare in sicurezza i propri rifiuti radioattivi che oggi si trovano in condizioni non adeguate e talvolta critiche, in 20 località del nostro Paese.

Non provengono solo dalle centrali atomiche chiuse dal 1987 a seguito del referendum d’iniziativa popolare. Vi sono anche i rifiuti radioattivi derivanti dall’industria, dalla medicina nucleare, dalla ricerca, da altri settori civili, già prodotti ed altri che necessariamente se ne produrranno.