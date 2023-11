Quattro tonnellate di rifiuti conferiti in 8 giorni nel nuovo ecocentro di Santa Teresa di Spoltore

È molto positivo il primo riscontro del nuovo ecocentro di Santa Teresa di Spoltore nel quale circa 200 cittadini hanno conferito 4 tonnellate di rifiuti nei primi 8 giorni di apertura.

Il nuovo ecocentro di Spoltore inaugurato di recente, dal 23 al 31 ottobre ha fatto registrare un numero di ingressi significativo e al di sopra delle aspettative.

«Si tratta di 200 ingressi in poco più di una settimana», come si legge in una nota, «sono dati che sottolineano la necessità, avvertita dai cittadini, di avere a disposizione questo tipo di servizio offerto quotidianamente, dal lunedì al sabato, pensato per andare incontro alle esigenze di tutte le fasce d’età e degli stili di vita, lavorativi e non».

Dati che, inoltre, dimostrato una sensibilità e un’attenzione dei cittadini al rispetto dell’ambiente: «L’obiettivo che, insieme con l’ente, ci siamo prefissati è quello di contrastare gli abbandoni dei rifiuti», evidenzia il sindaco Chiara Trulli, «sul territorio comunale. Negli anni, con la sensibilizzazione e la comunicazione relativa alla corretta gestione della raccolta differenziata, siamo riusciti ad abbassare i numeri di questo fenomeno: contiamo, con l’apertura dell’ecocentro, di azzerarli del tutto». Nel dettaglio, sono state circa 4 le tonnellate di rifiuti conferiti nei primi 8 giorni di apertura del centro di raccolta. Dati che continuano ad aumentare con un numero di utenti giornaliero sempre crescente che, dalle percentuali registrate fino a questo momento, si recano nel nuovo ecocentro per un corretto conferimento di materiali, e questo denota soddisfazione per l’allestimento di questo nuovo spazio che va incontro alle esigenze del cittadino che tiene al decoro della propria città.

«I 200 ingressi», aggiunge il direttore tecnico Rieco Spa, «sono destinati ad aumentare considerevolmente visto il grande interesse dei cittadini per questo nuovo servizio. Vista la grande affluenza, una novità a partire da martedì 14 novembre riguarda lo spostamento dell’ecosportello di Santa Teresa, che verrà collocato all’interno dell’Ecocentro e sarà attivo tutti i giovedì dalle 16 alle 18. Una fascia oraria pomeridiana dove gli utenti potranno recarsi per il ritiro di mastelli e buste, segnalazioni e prenotazioni. Un ulteriore servizio per tutti coloro che sono impossibilitati a recarsi negli eco sportelli la mattina. L’ecocentro è un traguardo importante destinato a migliorare notevolmente il senso civico e l’impegno dei cittadini a un corretto conferimento che porterà nell’arco di qualche mese a registrare numeri altisonanti di ingressi».