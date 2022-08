La raccolta porta a porta non si ferma neanche a Ferragosto

L’assessore all’ambiente Isabella Del Trecco fa sapere che la raccolta dei rifiuti porta a porta non si fermerà a Pescara nel giorno di Ferragosto, quando “regolarmente i mezzi e il personale di Ambiente Spa effettueranno il ritiro domiciliare, secondo il calendario settimanale previsto zona per zona. Abbiamo deciso di non sospendere l’attività dei mezzi, nonostante la giornata festiva, proprio per non creare disagi sulla città nel giorno clou dell’estate, peraltro in un anno in cui Pescara sta facendo registrare il tutto esaurito ovunque. Ai cittadini, ovviamente, chiediamo collaborazione, dunque rispettando in modo rigoroso l’orario di conferimento e, più in generale, aiutandoci a mantenere pulita la città nell’interesse di tutti”.

Del Trecco spiega che “oggi sono migliaia le famiglie di Pescara che sono coinvolte nella raccolta differenziata domiciliare del pattume in vari quartieri della città, non ultimo il rione Villa del Fuoco dove il servizio è cominciato da poco più di un mese. Solitamente nei giorni di festa la raccolta differenziata viene sospesa, specie quando si tratta di un solo giorno, lasciando in vigore i servizi ridotti, come lo spazzamento nelle vie del centro cittadino o, essendo in piena estate, alcuni servizi inerenti la manutenzione delle spiagge. Tuttavia, considerando gli ultimi dati, Pescara vivrà un Ferragosto pieno di turisti, con alberghi, stabilimenti balneari, strutture ricettive e ristorative che hanno già registrato il tutto esaurito. Che significa che vedremo triplicare, secondo le previsioni, la popolazione cittadina per il prossimo fine settimana”.

Per tale ragione, chiedendo anche un sacrificio ai dipendenti di Ambiente, "con la società abbiamo deciso di non sospendere il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta spinta in tutti i quartieri in cui è in vigore", evidenzia Del Trecco. "In queste ore stiamo già distribuendo alle famiglie i volantini per avvisarle che lunedì 15 agosto, benchè sia una giornata festiva, sarà effettuato regolarmente il ritiro porta a porta dei rifiuti secondo il calendario di zona, dunque il vetro, plastica e lattine e il secco residuo". Infine Del Trecco esprime "il ringraziamento dell’amministrazione comunale nei confronti di quegli operatori che comunque trascorreranno il proprio ferragosto lavorando per la città".