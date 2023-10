Iniziata senza preavviso in 146 vie di Porta Nuova la raccolta porta a porta, l'assessore Del Trecco: "Disagi messi in conto"

Per coloro che vivono a Porta Nuova a Pescara e che hanno ricevuto l'avviso di avvio della raccolta differenziata porta a porta c'era scritto chiaramente che la distribuzione dei mastelli sarebbe stata avviata il 16 ottobre e sarebbe terminata l'11 novembre.

Il buon senso comune ha portato tutti a pensare che si avrebbe avuto tempo fino all'11 novembre per ritirare i mastelli e le buste utili a conferire con la nuova modalità.

Invece il Comune e Ambiente spa hanno ben pensato dopo solo una settimanai, il 23 ottobre, di non far trovare più i cassonetti stradali in diverse vie con la sorpresa di quei cittadini che non avevamo ancora avuto tempo di andare a ritirare mastelli e buste.

Una gestione che qualcuno, probabilmente a ragione, ritiene del tutto approssimativa. Il risultato è che molti sono dovuti andare di corsa a ritirare in uno dei punti di distribuzione in piazza dei Grue e nella stazione di Porta Nuova. A questo punto è chiaro ai più come la data dell'11 novembre non abbia alcun valore e come da un giorno all'altro verranno eliminati i cassonetti e chi non ha ancora potuto prendere mastelli e buste di fatto si attaccherà al tram.

Questo quanto fanno sapere l'assessore Isabella Del Trecco e il presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli: «È ufficialmente partito l’estendimento della raccolta differenziata porta a porta in tutto il quartiere Porta Nuova, a Pescara. Ben 146 le strade interessate, circa 8mila le utenze, domestiche e non domestiche, coinvolte in quella che di fatto sarà una vera rivoluzione nel settore. A partire dallo scorso 16 ottobre è partita la distribuzione dei kit gratuiti per il conferimento alle famiglie, ovvero mastelli e buste, istituendo due punti di ritiro, il primo in piazza dei Grue, il secondo negli spazi della stazione ferroviaria di Porta Nuova, e nel frattempo Ambiente Spa sta effettuando il ritiro dei grandi cassoni stradali che entro l’11 novembre prossimo spariranno completamente, lasciando per ora solo quelli per il vetro, in attesa che ci vengano consegnate le 80 campane informatizzate. Sappiamo che, nonostante gli incontri con i cittadini organizzati a partire dallo scorso maggio, nonostante gli avvisi, il cassettaggio, le locandine lasciate nei condomini, molti utenti si sono comunque sentiti presi alla sprovvista, qualcuno sta lamentando uno "scarso preavviso", piccoli disagi che in realtà rientrano nella norma, li avevamo previsti, li stiamo fronteggiando e superando e, tempo qualche giorno di rodaggio, il nuovo sistema sarà pienamente a regime. Contemporaneamente da lunedì 6 novembre inizieremo la distribuzione dei kit anche ai residenti del quartiere Centro, l’ultimo a essere coinvolto nell’operazione, e anche in questo caso progressivamente verranno rimossi i cassoni stradali. L’invito ai cittadini è di prestare attenzione agli avvisi che trovano nelle cassette delle lettere, che contengono le indicazioni utili per partecipare alla rivoluzione ambientale e di recarsi al più presto nei punti di raccolta per ritirare il proprio kit».

Poi Del Trecco e Chiavaroli aggiungono: «Praticamente siamo in seduta perenne e, con i tecnici, stiamo seguendo e monitorando passo passo gli sviluppi dell’iniziativa, rafforzando l’attività di comunicazione al cittadino là dove magari viene segnalata una carenza e sollecitando gli utenti perché ora i veri protagonisti sono proprio coloro che vivono, abitano e lavorano a Pescara. Siamo tutti consapevoli della rilevanza e della portata di tale operazione, ci aspettavamo dei minimi disagi, ma la macchina organizzativa è perfettamente in grado di affrontarli e superarli, grazie all’incremento dei mezzi e del personale avvenuto nell’ultimo mese proprio in vista dell’estendimento del porta a porta. Veniamo ai numeri: a oggi sulle 8mila utenze di Porta Nuova, sono 3mila circa quelle che hanno già ritirato il proprio kit, ovvero il mastello da 25 litri con cestino areato all’interno per la raccolta dei rifiuti organici, come gli avanzi di cibo, e 150 buste in materiale biodegradabile; 25 sacchi di carta impermeabile da 80 litri ciascuno per il conferimento della carta; 50 buste di colore giallo da 110 litri l’una per la raccolta di plastica e metallo; 50 buste di colore grigio semitrasparente da 75 litri ciascuna per la raccolta del secco residuo, e queste buste sono dotate di numero seriale associato alla singola utenza; e poi su richiesta forniamo anche 50 buste in plastica profumata da 75 litri per la raccolta di pannoloni e pannolini per chi ne avesse la necessità. Per avere il kit i cittadini devono recarsi in uno dei due punti di raccolta istituiti, il primo in piazza dei Grue e il secondo nei locali della stazione ferroviaria di Porta Nuova, dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 18, anche se stiamo già pensando di allungare l’orario di apertura degli sportelli. Mentre per le utenze non domestiche, ovvero le attività commerciali, Ambiente sta provvedendo alla consegna domiciliare dei materiali necessari. Ciascun utente dovrà portare con sé ed esibire la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari, con foglio di delega nel caso si trattasse di persona diversa dall’utente allo sportello. Prima di partire con le consegne, iniziate il 16 ottobre scorso, ovviamente abbiamo effettuato un cassettaggio a tappeto su tutto il quartiere, lasciando una locandina in cui abbiamo fornito tutte le istruzioni del caso, invitando i cittadini a ritirare il proprio kit. Nel frattempo gli operatori di Ambiente Spa hanno iniziato lunedì sera scorso, 23 ottobre, il ritiro dalle strade dei grandi cassoni stradali tradizionali e questo ha spiazzato quei cittadini meno attenti, che magari non hanno partecipato ad alcuno dei 18 incontri promossi da maggio scorso sino a pochi giorni fa per informare gli utenti e, soprattutto, non hanno letto la lettera lasciata da Ambiente Spa, e quindi quando martedì mattina o sera sono andati a buttare come sempre il sacchetto dei rifiuti non hanno trovato più il bidone e si sono resi conto che la mini-rivoluzione in città era finalmente partita. Qualcuno si è lamentato telefonando ad Ambiente, ma i nostri operatori sono stati opportunamente formati dunque eravamo preparati anche a un’eventuale pioggia di chiamate, che fortunatamente non c’è stata, al massimo in tre giorni avremo ricevuto una cinquantina di segnalazioni che è una percentuale bassissima rispetto ai primi 8mila cittadini coinvolti. Molti hanno solo chiesto informazioni e si stanno mettendo in fila per ritirare i propri materiali, che sono accompagnati da un’utile guida sul come e cosa conferire, con il relativo calendario di conferimento che per le utenze domestiche di Porta Nuova è il seguente: il lunedì vengono ritirati la plastica e il metallo, che dunque l’utente deve lasciare fuori casa la domenica notte; il martedì l’organico e i pannolini; il giovedì l’organico; il venerdì il secco residuo; il sabato organico, carta e cartone; il sabato notte non si deve lasciare nulla fuori casa. A un primo bilancio, la macchina sta funzionando, ovviamente nei primi giorni ci attendiamo di trovare qualche sacchetto fuori posto sotto i condomini, e provvederemo comunque a toglierlo, potenziando l’informazione ai cittadini, fornendo altri dettagli, supportandoli nel fronteggiare nel modo più sereno la grande novità, ma riteniamo che il rodaggio sarà breve e tempo qualche giorno andremo a regime. Da lunedì 6 novembre inizierà la distribuzione dei kit nelle vie del centro e la prossima settimana con il cassettaggio comunicheremo i tre punti di ritiro».

Ciò che molti si chiedono è cosa accadrà sotto ai palazzi con decine di appartamernti con i marciapiedi che di sera verranno invasi da mastelli e buste andando a ostruire anche le vetrine dei negozi oltre al passeggio delle persone. Basti pensare ai mesi estivi o al fine settimana quando in varie strade cittadine si tengono eventi e sono in tanti a riversarsi in strada. È probabile che si dovrà praticare un nuovo sport, lo slalom dei mastelli. Solo il tempo ci dirà chi avrà avuto ragione, per ora sono numerosi i cittadini che hanno dubbi sull'entrata in vigore di questo nuovo sistema lungo le strade di Porta Nuova e del centro dove sono davvero tanti i palazzi con oltre 20-30 appartamenti ognuno.

Intanto le 146 vie di Porta Nuova in cui è partita la raccolta differenziata sono: Via Antinori, Via Beato Nunzio Sulplizio, Via Bardet, Vicolo Bardet, Via Barnabei, Via Basile, Via Caboto, Piazza Caduti Del Mare Cagni, Via Candeloro, Via Caracciolo, Via Cerulli, Lungomare Colombo Cristoforo, Via Conti, Via Teofilo D'annunzio, Via D'arcangelo, Via D'avalos, Via De Blasiis, Via De Caesaris, Via De Meis, Via De Petra, Via Dei Santi Aternini, Via Del Porto, Piazza Della Marina, Via Di Tullio, Via Di Vestea, Via Don Brandano, Via Doria, Via Fenaroli, Via Giovanni Da Verrazzano, Via Jasonni, Via Lungaterno Sud, Via Magellano, Via Mezzanotte, Via Mocenigo, Lungomare Papa Giovanni XXIII, Via Pepe (da Lungomare Colombo a Via D'avalos), Via Pigafetta, Via Marco Polo, Piazza Rizzo, Via Raffaele Rossetti, Via San Comizio, Via Nazario Sauro, Via Thaon De Revel, Via Salvatore Tommasi, Via Vasco De Gama, Via Verrotti, Via Vespucci, Via Vivaldi, Via Zeno, Via Altobelli, Via Carabba, Viale Celommi, Via Chiarini, Via Cola Dell'Amatrice, Via Coppa Zuccari, Via Benedetto Croce, Via Marino Da Caramanico, Via Da Guardiagrele, Via Luca Da Penne, Via Corradino D'ascanio, Via De Berardinis, Via De Nino, Piazza Dei Grue, Via Delfico, Via D'ortensio, Via Fonzi, Via Guelfi, Via Marconi, Via Masci, Via Mazzarino, Via Milli, Via Ortiz, Largo Baiocchi, Via Pansa, Via Pepe (da Via Marconi a Via D'Avalos), Via Polacchi, Via Gabriele Rossetti, Piazza San Camillo De Lellis, Piazza Salvo D'Acquisto, Via Saliceti, Via Sforza, Via Spaventa, Via Tedesco, Via Tinozzi, Via Valignani, Via Adriano Publio Vezio, Piazza Alessandrini, Via Amiterno, Via Cecco Angiolieri, Via Catone, Via Catullo, Via Cincinnato, Viale Colonna, Viale Conte Di Ruvo, Via Corfinio, Via Da Brescia, Via Da Celano, Via Da Fiore, Viale Gabriele D'annunzio Gabriele, Via De Cecco, Via Degli Aprutini, Via Degli Equi, Via Dei Bastioni, Largo Dei Frentani, Via Dei Gracchi, Via Dei Marrucini, Via Dei Marsi, Via Dei Peligni, Via Dei Pretuzi, Via Dei Sabini, Via Dei Sanniti, Via Dei Teatini, Via Delle Caserme, Via Fidia, Via Flaiano, Piazza Garibaldi, via Italica, Via Lago Di Scanno, Via Lo Feudo, Corso Manthone', Via Misticoni, Via Monti, Via Omero, Via Orazio, Piazza Ovidio, a Petronio Viale Pindaro, Via Pollione, Via Properzio, Via S. Francesco D'assisi, Piazza San Luigi Gonzaga, Via Sallustio, Via San Benedetto Da Norscia, Via Savonarola, Via Scipione L’africano, Via Seneca, Via Socrate, Via Spartaco , Via Tibullo, Via Troilo, Piazza Unione; Via Valerio Lucio, Via Virgilio. Tutti i residenti di tali vie che non l’avessero già fatto devono provvedere a ritirare il proprio kit rifiuti.