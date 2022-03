Ecoturismo sostenibile tra Marche e Abruzzo, anche il borgo di Corvara in un servizio del "The Guardian"

C'è anche il borgo di Corvara, in provincia di Pescara, nell'itinerario di turismo ecosostenibile nell'Adriatico centrale tra Marche e Abruzzo raccontato dal quotidiano inglese "The Guardian".

Per la nostra regione sono stati raccontati anche Santo Stefano di Seassanio con l'albergo diffuso e Silvi Paese con i locali affacciati sul mare, come segnala l'architetto Giuseppe Di Giampietro.

Per Corvara è stata raccontata l'esperienza dell'agriturismo ApeRegina. Cibo dal campo alla tavola, convenienza e solide eco-credenziali, sono tutti elementi del fascino di questi b&b e alberghi rurali, si legge nel servizio.

Al seguente link l'articolo completo: https://www.theguardian.com/travel/2022/feb/19/seven-amazing-eco-stays-agriturismos-farms-italy-adriatic-coast