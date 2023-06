"Appuntamento in giardino" al Parco Paesaggistico Lauretum di Loreto Aprutino

Sabato 3 e domenica 4 giugno torna l'evento nazionale "Appuntamento in giardino", promosso dall'associazione Parchi e Giardini d'Italia con il patrocinio dell'Anci e del Ministero della Cultura. La manifestazione, pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Scopo di "Appuntamento in giardino" è di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Per l'occasione il Parco Paesaggistico Lauretum a Loreto Aprutino aprirà al pubblico i suoi giardini per far scoprire la ricchezza botanica e gli angoli di paesaggio loretese recuperati dal degrado e dall'abbandono e oggetto di importanti lavori di restauro e salvaguardia di specie arboree e arbustive di pregio.

Nelle due giornate del 3 e 4 giugno saranno organizzate visite guidate, accompagnati da esperti botanica e arte dei giardini, per conoscere la storia delle piante e del paesaggio loretese. Il percorso inizierà nel comparto del Giardino dei Ligustri, dall'entrata principale in Via Pretara, per poi arrivare all'Arboreto dove si trovano anche i giardini della lavanda e delle piante mediterranee e il giardino acquatico. Poi si continuerà per raggiungere le vedute panoramiche tra gli oliveti nel paesaggio agreste con affaccio sul centro storico loretese.

"In occasione di 'Appuntamento in giardino 2023' sarà possibile ammirare anche gli ultimi esemplari storici di Laurus nobilis di Loreto Aprutino e presenti nei giardini. Alberi importanti recuperati dal degrado e miracolosamente sopravvissuti", spiega Alberto Colazilli, esperto di giardini e curatore del parco paesaggistico. "Proprio il Lauro è il simbolo del nostro comune e il progetto di recupero di questi alberi vuole ridare valore anche alla storia del paesaggio culturale loretese. Non può esistere il nome Loreto Aprutino senza la tutela e salvaguardia dei Laurus nobilis presenti sul territorio". Per info e prenotazioni per le visite guidate si può scrivere a parcolauretum@gmail.com o telefonare al 329/1521643.