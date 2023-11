L’Aterno-Manthonè rafforza il legame con l’Its Academy per formare i “tecnici del futuro”. L’istituto è da anni la scuola di riferimento dell’istituto tecnico superiore (Its Academy) che costituisce un canale formativo post diploma, alternativo a quello accademico e con garanzia di collocamento nel mondo del lavoro - a un anno dal diploma - pari al 86,5%. La leason fra l’Aterno-Manthonè e l’Its Academy si concretizza nella realizzazione di progetti orientativi spinti verso il mondo del lavoro a vantaggio di tutti gli studenti della scuola secondaria che hanno la possibilità di scegliere un percorso post diploma più breve rispetto a quello accademico, qualificante, innovativo e perfettamente rispondente alle richieste del mondo del lavoro.

Al tempo stesso la scuola offre agli studenti la possibilità di svolgere stage per lo sviluppo delle competenze e l’orientamento nelle aziende partner dell’Its Academy. L’offerta formativa dell’Aterno-Manthoné vanta, fra gli altri, l’indirizzo del settore tecnologico “Grafica e comunicazione”, recentemente istituito per preparare i nostri giovani alle professioni del futuro quali, ad esempio, social media manager, web designer, videomaker, grafico pubblicitario, industriale ed editoriale, copy writer, art director.

Ulteriore novità, per avvicinare sempre più l’offerta scolastica alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni del futuro, è l’avvio del corso di Grafica e Comunicazione con curvatura Moda. Gli studenti approfondiscono le tecniche, gli strumenti della comunicazione, del social media marketing e delle campagne pubblicitarie, elementi chiave nella comunicazione e nel successo dei brand Fashion. Le competenze in uscita di questo indirizzo di studi possono essere ulteriormente implementate con l’accesso alla formazione dell’Its Academy che, grazie ai suoi legami con aziende del settore che operano sul territorio, è in grado di inserire efficacemente i nostri giovani nel mondo del lavoro.

L’Its Academy offre corsi di formazione gratuiti della durata biennale con l’obiettivo di formare tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema Italia. Nello specifico, nella nostra città l’Its propone corsi di fashion creator e digital grafic design. Nella giornata di domenica 26 novembre all’istituto Aterno-Manthoné, in occasione dell’inizio delle giornate di orientamento in entrata, si terrà un incontro per far conoscere agli studenti e alle loro famiglie la realtà del percorso post diploma con l’esposizione di prodotti realizzati dagli studenti dell’Its Academy in collaborazione con le aziende locali del settore. Questo incontro vuole essere l’occasione per sottolineare quanto sia importante per la crescita personale raggiungere obiettivi che diventano punto di partenza per traguardi superiori.