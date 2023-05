Corso di formazione gratuito con finalità di assunzione per esperti vendite nel settore automotive

Una selezione attraverso un corso di formazione ad accesso gratuito per lavorare nell'ambito del settore Automotive.

È la nuova iniziativa occupazionale proposta per l'azienda Pasquarelli Auto da Oltre Formazione, knowledge company con 30 anni di esperienza, è da sempre impegnata nella valorizzazione dei talenti e nello sviluppo di nuove competenze per restituire al territorio professionalità aggiornate e complete.

E lo fa in collaborazione con Maw Abruzzo e Howay.

I percorsi di formazione professionalizzante ad accesso gratuito rivolti a disoccupati e inoccupati sono progettati con aziende alla ricerca di profili da assumere e sono contraddistinti da conoscenze specialistiche di settore e da metodologie di apprendimento fortemente pratiche. Oltre in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Maw Abruzzo seleziona esperti vendite settore automotive per l’azienda Pasquarelli Auto attraverso corso di formazione ad accesso gratuito. Il corso che darà la possibilità di lavorare come esperti vendite settore automotive è finanziato dal fondo Forma.Temp e rivolto a disoccupati e inoccupati.

Partirà il 6 giugno ed è rivolto a disoccupati/inoccupati e candidati a missione di lavoro in somministrazione che desiderano accrescere competenze di vendita, tecniche e comunicazione nel settore automotive. Al termine del percorso formativo le figure maggiormente in linea con gli obiettivi dell’azienda riceveranno una proposta di inserimento lavorativo. Il percorso formativo della durata complessiva di 32 giorni prevede 172 ore di aula virtuale dal lunedì al venerdì. Data inizio: 6 giugno 2023, data fine 19 luglio 2023. La data ultima per potersi iscrivere è il 4 giugno. Iscrizioni su https://www.oltresrl.eu/index.php/esperta-o-vendite-settore-automotive/, telefono 0854314112, WhatsApp 3938307781, e-mail info@oltresrl.eu

corso esperti settore automotive