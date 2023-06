Parte il 4 luglio il corso di formazione per facilitatori dell’apprendimento e tutor

Parte il 4 luglio il corso di formazione ad accesso gratuito per facilitatori dell’apprendimento e tutor finanziato dal fondo Forma.Temp. Il corso, che si concluderà il 3 agosto, darà la possibilità di lavorare come formatore - facilitatore dell’apprendimento e tutor nell’organismo di formazione NXS e nelle agenzie formative. Il percorso, della durata complessiva di 23 giorni, prevede 130 ore di aula virtuale dal lunedì al venerdì.

Chiusura delle iscrizioni: domenica 2 luglio. Per informazioni: https://www.oltresrl.eu/index. php/formatore-facilitatore- dellapprendimento-e-tutor, tel. 085/4314112 - WhatsApp 393/8307781 - info@oltresrl.eu.

Il corso è rivolto a disoccupati/inoccupati e candidati a missione di lavoro in somministrazione che desiderano accrescere le loro competenze tecniche e trasversali per collocarsi in molteplici contesti aziendali e professionali in cui è richiesto di svolgere compiti relativi alla formazione, all’orientamento e al tutoring dei processi formativi. Al termine, le figure maggiormente in linea con gli obiettivi dell’azienda riceveranno una proposta di inserimento lavorativo.

L'organizzazione è a cura di Oltre Formazione, knowledge company con 30 anni di esperienza, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Maw Abruzzo e NXS. I percorsi di formazione professionalizzante ad accesso gratuito sono progettati con aziende alla ricerca di profili da assumere e sono contraddistinti da conoscenze specialistiche di settore e da metodologie di apprendimento fortemente pratiche.