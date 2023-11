Corso teorico-pratico di ecografia muscolo-scheletrica e terapia infiltrativa

Si terrà venerdì 1° dicembre al Cers di Pescara Nord (via Nazionale Adriatica Nord 140) il corso teorico-pratico dal titolo “Concetti di ecografia muscolo-scheletrica e di terapia infiltrativa nella spalla, ginocchio e caviglia”.

Si tratta di un corso molto utile dal punto di vista pratico in quanto in ambito ambulatoriale, soprattutto in campo ortopedico, reumatologico, fisiatrico e radiologico, l’ecografia muscolo-scheletrica e la terapia infiltrativa trovano un ampio impiego.

L’attenzione verrà posta sulle articolazioni che vengono trattate con più frequenza negli ambulatori, quali la spalla, il ginocchio e la caviglia.

Il fatto che il corso venga effettuato in uno dei Cers della Asl di Pescara è significativo: il territorio deve svolgere un ruolo di integrazione nei confronti della struttura ospedaliera, non solo per quanto riguarda la gestione del paziente, ma anche per ciò che concerne la formazione e la didattica, anche alla luce del Dl 77/2021 e delle direttive aziendali.