Successo per il corso di primo soccorso per bambini "Formiamo Formazione"

Lo stabilimento balneare Nuovo Tramonto ha ospitato un evento formativo sull'addestramento alle manovre di primo soccorso per i più piccoli a cura di "Formiamo Formazione". Il progetto, intitolato “A scuola di cuore”, ha tenuto impegnati oltre 25 bambini nell'apprendere le nozioni base per prestare soccorso, chiamare correttamente il 118 e saper eseguire un massaggio cardiaco.

Anche molte altre nozioni sono state impartite ai ragazzini su come salvare una vita. Soddisfatto il responsabile della "Formiamo Formazione", Francesco Bevilacqua, per l’ottima riuscita del progetto e l’importanza di far conoscere ai bimbi queste essenziali manovre: "Ci auguriamo che questo corso sia il primo di una lunga serie", dichiara Bevilacqua. "Grazie alla collaborazione con gli Angeli del Mare e al loro staff per questo bellissimo evento".