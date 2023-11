Manutentori del verde, a Manoppello ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito sui rischi per salute e sicurezza

Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione gratuito “Rischi per la salute e sicurezza nell'ambito dei lavori di manutenzione del verde” promosso dal Gal Terre Pescaresi che si svolgerà il 13 novembre nella sede della Galleria del gusto in piazza Zambra a Manoppello.

Le domande vanno inviate entro il 10 novembre compilando la domanda pubblicata sul sito del Comune di Manoppello e inviandola all'indirizzo mail info@terrepescaresi.it. Il numero massimo dei corsisti ammessi è di 15 persone. La giornata formativa durerà otto ore (orari 9-13 e 14-18).

Questi alcuni dei temi che saranno trattati: il quadro normativo di riferimento relativo alla salute e sicurezza del lavoro; l’organigramma e le figure chiave; i criteri di valutazione nelle attività di manutenzione del verde e le misure di prevenzione e protezione.

“Mentre giunge a chiusura il progetto dell’Ecad 17 Start Up Green, pensato con l’obiettivo di accrescere la cultura d’impresa e favorire, al contempo, la valorizzazione e la cura del territorio che ha permesso a 10 giovani di certificare la loro professionalità con l’ottenimento della qualifica regionale di Manutentore del verde – afferma il vicesindaco di Manoppello Giulia De Lellis –; oggi, con il lavoro di Terre Pescaresi, che ringrazio, proponiamo a Manoppello una nuova attività gratuita con un corso sui rischi per la salute e sicurezza nell’ambito dei lavori di manutenzione del verde, con l’obiettivo di accrescere conoscenze e consapevolezza rivolgendoci non solo agli addetti ai lavori ma anche alla cittadinanza necessaria”.