Ottanta figure professionisti per le ferrovie, a novembre il bando Tua per il corso di formazione

Opportunità in Tua grazie al corso di formazione per 80 profili professionali da impiegare in ferrovia. Si vai dai macchinisti ai capitreno, fino ai manutentori dell'infrastruttura e dei veicoli ferroviari. Solo alcune delle figure del corso finanziato dalla Regione e patrocinato dall'Asstra (associazione trasporti) “I nuovi percorsi formativi nel trasporto ferroviario” nell’ambito del Salone “Progress 2023”. Un vero e proprio serbatoio di competenze quello che grazie ai 300mia euro di finanziamento inserito nell'assestamento di bilancio di previsione 2023-2025 del consiglio regionale, quello che si intende creare. Il bando, che vede Tua come soggetto attuatore, uscirà entro novembre 2023, fa sapere la società di trasporto.

“Un momento importante per la nostra azienda, ma anche per il panorama ferroviario –sottolinea Gabriele De Angelis, presidente della Tua -. La scelta della Regione Abruzzo di individuare Tua quale soggetto attuatore di questo progetto formativo è, per la nostra realtà, un motivo di grande soddisfazione professionale. La Tua, infatti, può mettere a disposizione il proprio know-how tecnico della divisione ferroviaria”.

“Il 2023 è l’anno europeo delle competenze ed avere sempre a disposizione un serbatoio professionale rappresenta un elemento decisivo per cogliere le opportunità offerte dalla transizione verde e digitale, dunque in piena linea con il mondo del trasporto ferroviario. La Regione Abruzzo – aggiunge il consigliere delegato alla Ferrovia di Tua Pasquale Di Nardo – ha intercettato le necessità formative in un settore strategico e ha messo a disposizione delle risorse per una concreta crescita in questa terra del servizio ferroviario”.

L'annuncio sul corso di formazione è stato fatto durante il convengo nazionale tenutosi a Lanciano in occasione del salone cui hanno preso parte tra gli altri, Regione, Its Mo.St, Cisl Abruzzo e Molise, Sangraitana spa, Fira (Finanziaria regionale abruzzese), università dell'Aquila, Asstra (Associazione trasporti), Captrain Italia, l'Anfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), l’Er (European union agency for railways), Rfi (Rete ferroviaria Italiana), il Cifi (Collegio ingegneri ferroviari italiani), il centro di formazione For.Fer. e Deepblue, società esperta nell’analisi dei fattori umani e organizzativi.