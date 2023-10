Corsi gratuiti per il progetto “Giovani fuoriclasse”. Possono iscriversi i giovani tra i 18 e i 35 anni disoccupati o inoccupati e residenti a Pescara. Non bisogna aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso. Inoltre bisogna essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e/o diploma di scuola secondaria di secondo grado. La scadenza del bando è fissata alle ore 13 del prossimo 7 novembre 2023.

Saranno 4 i corsi disponibili: animatore educatore sportivo, operatore steward, alfabetizzazione informatica e flororto (come coltivare fiori, verdure e frutti). La domanda di ammissione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it o a mano, in busta chiusa, tramite consegna diretta all'ufficio protocollo generale del Comune (orari: lunedì-venerdì 9-13 e martedì-giovedì 15-17). Per maggiori dettagli è sufficiente cliccare QUI.