Presentati i corsi dell’Abruzzo Green Academy: lezioni anche a Pescara

Presentati nella sede dell'Aquila dell'Itsee Abruzzo Green Academy venerdì 29 settembre i due percorsi formativi gratuiti per “tecnici del futuro” nel campo dell’efficienza energetica ed edilizia sostenibile : uno per “Home building

manager- tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile” e l’altro per “Energy manager-tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti”. Corsi che si terranno anche a Pescara e sono percorsi finalizzati alla formazione di figure professionali molto richieste dalle aziende: nel 95% dei casi i diplomati sono entrati nel mondo del lavoro entro un anno dal diploma stesso.

Alla presentazione era presente il vicepresidente del consiglio regionale Santangelo:

“La Regione Abruzzo sostiene e incentiva lo sviluppo di scuole di formazione nel territorio come gli Itse. Questo è un istituto unico nel suo genere nella regione, e tra i pochi nel centro Italia. È una realtà che conduce i giovani nel mondo del lavoro attraverso il contatto diretto con le aziende. E il mercato ha fame di queste professionalità”. Carlo Imperatore, direttore della Fondazione Its Efficienza energetica L’Aquila:

“L’obiettivo dell’Open Day dell’Itsee è di diffondere la conoscenza di una scuola di alta formazione post diploma che riesce a inserire nel mondo del lavoro tutti i diplomati dei corsi che propone. Noi non siamo una scuola di formazione privata ma gratuita, che rilascia un diploma del Miur. La nostra è una formula educativo-tecnica nuova che crea un connubio tra formazione in aula e on the job che è quello che ne decreta il successo. I nostri diplomati lavorano in farmaceutica, nell’industria, in aziende che hanno sede in Abruzzo ma anche all’estero”.

Il dirigente dell’istituto “Tito Acerbo” di Pescara, Carlo Di Michele, che da quest’anno tiene nella per la prima volta il corso sull’edilizia sostenibile con entusiasmo ha parlato della collaborazione con l’Itsee: “Molti ragazzi abbandonano la scuola e non cercano corsi post diploma anche per la mancanza di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. Nella mia scuola il corso di edilizia sostenibile è la giusta continuazione del corso che prima era quello chiamato ‘geometri’ che ora è denominato ‘costruzione ambiente territorio’. Questo è un modo concreto per guardare il futuro. Aiutiamo i ragazzi non con

parole ma con i fatti e questa è una grande opportunità da considerare anno primo di un lungo percorso”.

Le iscrizioni ai corsi promossi dall’Abruzzo Green Academy sono aperte fino al 15 ottobre. I corsi si terranno all’Aquila e a Pescara e gli studenti potranno iscriversi online sul sito www.itsenergia.org o nella segreteria della scuola a L’Aquila.