Opportunità di lavoro per i fragili: all'Aurum giornata di formazione sul programma Gol

Giornata informativa per spiegare alle persone fragili le opportunità lavorative che offre il programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori). Ad organizzarla sono il Comune di Pescara e il centro per l'impiego che danno appuntamento a tutti gli interessati nella sala Tosti dell'Aurum alle 10 di martedì 23 gennaio.

Ad annunciare l'iniziativa sono il sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale alla Disabilità e l'Associazionismo sociale Nicoletta Di Nisio che saranno presenti per incontrare le associazioni e tutte le altre realtà che si occupano di disabilità, oltre che le famiglie e i diretti interessati.

“Ci auguriamo che ci sia un'ampia partecipazione – dichiarano i due - perché si tratta di un'ottima opportunità per conoscere dettagliatamente il programma Gol, entrare a contatto con il Centro per l'impiego, capire quale percorso si può seguire e quali sono le possibilità offerte, a partire dalla formazione, usufruendo di percorsi personalizzati, profilati a seconda delle necessità dei singoli".

“E' un appuntamento che abbiamo fortemente voluto – sottolinea Di Nisio - perché, come ripeto sempre, non lasciamo indietro nessuno e riteniamo che il programma Gol, finanziato dal Pnrr e attuato dalla Regione Abruzzo, possa dare una buona chance anche a vive una condizione di fragilità. Questa giornata dedicata all'informazione è importante, perché consente a chi è fragile di entrare in contatto in maniera immediata e diretta con il Centro per l'impiego, per capire quale procedura seguire e quali sbocchi può avere, guardando al mondo del lavoro”, conclude.

Nel corso della giornata formativa gli esperti del Centro per l'impiego alla presenza del dirigente Pietro De Camillis, della responsabile Adelina Pietroleonardo e del funzionario Luca Bucciarelli, spiegheranno dunque le procedure e le opportunità offerte dal programma Gol. Bucciarelli anticipa come per accedervi sia sufficiente fissare un appuntamento con il Centro per l'impiego per verificare la propria posizione (è necessario, per chi è in stato di inattività o disoccupazione, essere iscritto alle liste di collocamento mirato il che vuol dire che dev'essere riconosciuta una disabilità almeno al 46 per cento ed è indispensabile una dichiarazione medica che attesti le residue capacità lavorative).

“Gol è rivolto alle categorie svantaggiate del mercato del lavoro, tra cui anche i disabili, e l'incontro del 23 sarà utile per illustrare i contenuti del programma e consentire a tutti di esserne – sottolinea -: prevede reinserimento lavorativo, orientamento specialistico, formazione e tirocini, da realizzare entro la fine del 2025. Martedì spiegheremo i contenuti ma è sufficiente prendere contatto con i nostri uffici per avere informazioni sulle fasi da seguire, a cominciare dal colloquio mirato”.