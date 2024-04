Cosa facciamo questo weekend? Gli appuntamenti del primo fine settimana di aprile

Siamo giunti al primo fine settimana di aprile, che sarà all’insegna del bel tempo e del caldo. Molti gli appuntamenti culturali e divertenti a cui prendere parte. Non vi resta che scoprire gli eventi, per scegliere a quale partecipare! Inoltre sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA. Per ricordare le vittime del terremoto del 2009, al Massimo l’Istituzione Sinfonica Abruzzese terrà un concerto, una proposta musicale che unisce fede e sinfonismo.

TEATRO. Nella giornata di sabato si torna a ridere al Circus con lo spettacolo “Non so che fare prima” di Uccio De Santis.

Denny Mendez invece sarà la protagonista del sabato all’auditorium Cerulli con lo spettacolo “Cose di ogni giorno”.

La sezione teatro dello spazio Matta presenta, invece, il reading performativo Focus Scaldati a cura di Valentina Valentini.

ARTE. Al museo delle Genti d’Abruzzo è previsto, per la giornata di sabato, un incontro per discutere di arte con i due maestri della pittura abruzzese: Gerardo Lizza e Rocco Sambenedetto.

ESCURSIONI. Spoltore svelerà uno dei suoi segreti con l’edizione di Spoltore nascosta, un evento per visitare il convento di San Panfilo fuori le Mura con la pro loco, e visitare altre tappe sconosciute.