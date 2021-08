Vincenzo Olivieri ironizza sul mondo prima della pandemia in "Ante-Virus"

Domenica 24 agosto andrà in scena lo stand up comic di Vincenzo Olivieri intitolato "Ante-Virus". In questo show il comico pescarese inviterà lo spettatore a riflettere sulle conseguenze della pandemia che non ancora abbiamo messo bene a fuoco, ma soprattutto sullo “spartiacque” sociale che la stessa ha generato.

Sotto i riflettori ci saranno, dunque, le nuove abitudini umane nel campo sociale, lavorativo, sessuale, relazionale, sentimentale… insomma, un selfie scattato oggi rispetto a una foto in bianco e nero prima del Covid.

"Riuscirò in questa nuova impresa? - si chiede Olivieri - Vi invito a partecipare allo spettacolo... e, mi raccomando, portate e tiratemi i pomodori che li devo ancora fare!".

Prevendite attraverso il circuito Ciaotickets. Per informazioni: 328/7192271. Una produzione a cura di Stefano Francioni.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...