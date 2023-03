Al Florian Espace "I treni della felicità" con il Teatro della Tosse

Sabato 18 marzo alle ore 20,45 e domenica 19 marzo alle ore 18, al Florian Espace, la piéce "I treni della felicità" del Teatro della Tosse di Genova vi racconterà un capitolo dimenticato, straziante ed edificante, della nostra storia: nell’immediato dopoguerra le donne dell’Udi organizzarono convogli di bambini (circa 70mila) dalle zone più povere e stremate dalla guerra verso l’alta Italia, dove trovarono accoglienza in famiglie non particolarmente abbienti, in nome della solidarietà e della ricostruzione.

Storie di abbandoni, di dialetti incomprensibili, di abbracci senza smancerie. Un affresco di personaggi attraverso l’azione politica e solidale delle donne. Lo spettacolo rientra nell'ambito della rassegna "Femminile Plurale". Assolutamente da non perdere.