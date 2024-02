Al teatro Cordova lo spettacolo "Con gli occhi di un clown"

Inserito nella rassegna di teatro per l'infanzia "Viaggio nel teatro" del teatro stabile d'Abruzzo, Fantacadabra e Teatrabile, domenica 18 febbraio alle 17 nel teatro Cordova andrà in scena "Con gli occhi di un clown" con Cecilia Cruciani, regia di Emilio Ajovalasit, scena di Valentina Pastorino.



Un viaggio nel mondo di un clown, dove le differenze sono risorse, dove l’incontro con l’altro è una occasione da non perdere per divertirsi e per essere insieme lo spettacolo più bello del mondo. Ognuno trova il proprio posto: la donna cannone e il nano, il padrone del circo e il venditore di zucchero filato, l'acrobata russo e la contorsionista cinese, il poetico trapezista e l'uomo forzuto.

Nello spettacolo Cecilia Cruciani porta in scena il suo personaggio clown e racconta la storia di tutti coloro che vogliono vivere in un mondo a colori. In questo spazio protetto il bambino e l’adulto potranno fare esperienza di emozioni importanti e scoprire con meraviglia di essere parte di un grande girotondo. Basta tendere la mano. Lo spettacolo utilizza tecniche di clownerie, piccole magie comiche, animazione di pupazzi e strane danze a tre gambe.

La particolare politica dei prezzi è impostata con la volontà di poter far partecipare tutti: il prezzo del biglietto è di Euro 6,00.

I biglietti d’ingresso sono acquistabili sulla piattaforma di biglietteria elettronica https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/con-gli-occhi-di-un-clown-pescara ma anche direttamente al Teatro Cordova, in viale Bovio 446, da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.