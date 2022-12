Il concerto spettacolo "E la stella rifulgeva" a Città Sant'Angelo con Francesca Camilla D'Amico e Il Passagallo

Per entrare sempre di più nell’atmosfera natalizia il Florian Metateatro, con la collaborazione del Comune di Città Sant’Angelo, propone domenica 18 dicembre, nel teatro Comunale di Città Sant’Angelo, un concerto con voce narrante a tema, con la compagnia di canti popolari Il Passagallo e la narratrice abruzzese Francesca Camilla D’Amico (foto), nell'ambieto della rassegna "Tutti a Teatro!".

Uno spettacolo per tutti, da vivere in famiglia per adulti e ragazzi dai 7 anni. "E la stella rifulgeva" vedrà in scena Francesca Camilla D’Amico, voce narrante, e Il Passagallo Trio, composto da Graziella Guardiani al canto e flauti dritti, Guerino Marchegiani alla fisarmonica e Carlo Di Silvestre alle chitarre. Lo spettacolo sarà preceduto da "Racconti di Natale" con Emanuela D’Agostino.

"E la stella rifulgeva" è un concerto spettacolo dedicato ai canti ed alle sacre leggende popolari appartenenti al patrimonio culturale della tradizione orale abruzzese. Lo spettacolo rievoca i momenti più emblematici legati ai rituali del solstizio d’inverno seguendo il percorso temporale che simboleggia la morte e la rinascita dell’uomo e del cosmo: l’Annunciazione, la Natività, il Capodanno, l’Epifania, Sant’Antonio Abate e il Carnevale.

I canti, in parte provenienti da antichi rituali pagani assimilati successivamente dalla religione cristiana, evidenziano della cultura popolare gli aspetti propiziatori di purificazione e di protezione marcandone il carattere non trascendente ma umano, quotidiano e domestico della religiosità tradizionale. Per info e prenotazioni 393/9350933, 085/2059278.