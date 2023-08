Simone Cristicchi all’Aurum con "Esodo" per il Festival Dannunziano

Simone Cristicchi si esibirà all’Aurum il prossimo 4 settembre per il Festival Dannunziano 2023 con il concerto-spettacolo intitolato "Esodo". Appuntamento a partire dalle ore 21:30 con ingresso gratuito. Cantautore, scrittore e attore, Cristicchi è considerato uno dei migliori esponenti del teatro-canzone e del teatro di narrazione in Italia.

Da alcuni anni porta in giro per l'Italia alcune piéces di teatro civile con cui dimostra ancora di più tutta la sua sensibilità. Vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con il brano "Ti regalerò una rosa", Simone in passato è stato anche direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo. L'appuntamento di Pescara sarà assolutamente da non perdere.