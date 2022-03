"Parla, Clitemnestra!" al Florian per la rassegna Femminile Plurale

Al Florian Espace di Pescara è tutto pronto per il quarto e penultimo appuntamento della rassegna "Femminile Plurale - l’Arte delle Donne". Sabato 26 e domenica 27 marzo andrà in scena "Parla, Clitemnestra!". Prima assoluta con Lea Barletti e Gabriele Benedetti, regia di Werner Waas, produzione della nota compagnia italo-tedesca Barletti-Waas. Uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Clitemnestra è uno dei tanti “danni collaterali” della gloriosa 'Storia degli uomini', nello specifico la guerra di Troia, con i suoi eroi (maschi) perdenti o vincenti che siano, le sue vittime sacrificali (donne, bambini) che assurgono agli onori di quella stessa storia grazie al proprio sacrificio (Ifigenia, per esempio). Il testo parte da una riflessione sulla condizione femminile in una società ancora oggi per molti aspetti patriarcale, che nei testi greci emerge spesso rappresentata sotto due uniche possibili variabili: quella della sottomissione o quella della ribellione, per lo più violenta.

Clitemnestra cerca coscientemente e dolorosamente un'altra via, un'altra storia. Lo spettacolo sceglie dunque un punto di vista diverso e fa parlare Clitemnestra. Il suo antagonista, Agamennone, è anch'egli intrappolato in un ruolo, un nome, un personaggio. Fin quando Clitemnestra e Agamennone non deporranno definitivamente le maschere insite nei propri nomi, nessun dialogo sarà possibile: ed è questa l’unica certezza cui, nello spettacolo, attraverso un percorso pieno di dubbi e domande, giungerà Clitemnestra. E Agamennone?

Si consiglia la prenotazione per messaggio - anche WhatsApp - al numero di telefono 393/9350933. I biglietti dello spettacolo si possono trovare anche in prevendita on line. Lea Barletti, attualmente a Berlino, porta avanti la propria personale ricerca tra danza, instant composition e performance poetica, e insieme a Werner Waas prosegue la ricerca nell’ambito della drammaturgia contemporanea. Al teatro associa il lavoro di scrittura, soprattutto di narrazioni brevi e poesia. La sua raccolta di racconti "Libro dei dispersi e dei ritornati" è stata pubblicata nel giugno 2018.