'Open a queer love story' in scena al Florian Espace

La stagione teatrale 2022-2023 del Florian Espace presenta, il 22 novembre alle 20.45 e il 23 novembre alle 10, lo spettacolo 'Open a queer love story' di Crystal Skillman, presentato in lingua inglese con i sottotitoli in italiano, della compagnia di New York The Tank e The Flying Carpet Theatre Co., per la regia di Jessi D. Hill con Lily Ali-Oshatz e la traduzione di Giulia Pontecorvi.

Un racconto d’amore e perdita, una storia Lgbtq profondamente connessa con la città di New York.