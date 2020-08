'Mille e una notte' al Parco Villa Sabucchi con Mirko Modesti

'Mille e una notte' sarà in scena al Parco Villa Sabucchi l’11 agosto con Mirko Modesti. L'attore pescarese, voce recitante dello spettacolo, spiega: “La storia di Re Sharyaar e del rapporto con Sheraz-de è una grande metafora dell’equilibrio tra il lato femminile e maschile che ognuno di noi ha, che in accordo sono il terreno fertile per la nascita di un amore vero”.

La piéce, infatti, ruota attorno al fatto che alcune tra le novelle più famose tratte da “Le mille e una notte” mettono in evidenza come, attraverso il potere del racconto, la fanciulla Sheraz-de riesca a modificare la sorte avversa e a tramutare, in vita, i propositi di morte del re Sharyaar. Esecuzione musicale a cura di Mila Belousova, pianoforte, Edoardo Mancini, clarinetto, e Paolo Angelucci, violino.

La narrazione sarà accompagnata dalle musiche di A.M.R. Korsakov, C. Saint-Saens, R. Strauss, A.P. Borodin, J. Sibelius, Kreisler con l’adattamento musicale di Edoardo Mancini. L'appuntamento, inserito nella rassegna “Eventi sotto i ruderi”, vede anche la collaborazione della Laad - Lega Abruzzese Anti droga.