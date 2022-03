Si terrà a Pescara l'unica data abruzzese del tour di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che tornano nella nostra città dopo due anni. In precedenza, il "Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show" (lo spettacolo si chiama semplicemente così) era approdato nel capoluogo adriatico anche nel 2018. Stavolta l'appuntamento è per il 20 aprile 2022 al teatro Massimo. La data pescarese è organizzata da Aurora Eventi. I biglietti sono in vendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne.

Lopez e Solenghi, al quarto tour consecutivo in coppia, sono tornati insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti ed autori. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni con il pubblico assolutamente da non perdere. Tra i vari camei, l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e di Dean Martin e Frank Sinatra. In quasi due ore di spettacolo, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, da "vecchie volpi del palcoscenico", si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile "marchio di fabbrica".

Attori, showman, imitatori, artisti poliedrici e versatili, Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono diventati noti al grande pubblico grazie alle performance del trio comico che vedeva al loro fianco l’indimenticabile Anna Marchesini. A partire dal 1983, e fino alla metà degli anni '90, il Trio Lopez-Solenghi-Marchesini ha fatto ridere l'Italia intera: Massimo, Tullio e Anna partecipano al varietà "Tastomatto" ottenendo grande successo. Nel 1985-1986 propongono i loro sketch anche a "Domenica in". L'anno successivo sono ospiti fissi a "Fantastico". Nel 1994 il sodalizio termina e il Trio si scioglie: i tre continuano le loro carriere separatamente. Oggi, dopo la scomparsa della Marchesini, sia Lopez sia Solenghi hanno deciso di ricordarla in ogni tappa del loro tour con due minuti di commozione pura, anche se la sua presenza in scena la si avverte per tutta la durata dello spettacolo.