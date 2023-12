Si ride con La Lima e La Raspa al teatro Circus, ospite speciale Max Cavallari

La Lima & La Raspa, famoso duo di cabaret, in scena con un ospite speciale: Max Cavallari. Appuntamento al teatro Circus con lo spettacolo "Ammè non mi piacia la Squola!". Inizio ore 21. Assolutamente da non perdere. Una produzione Power Eventi. I due comici di Cappelle sul Tavo si esibiranno in uno spassoso show. I divertentissimi testi scritti da Romeo D’Alberto (che segue anche la regia dello spettacolo), unita alla travolgente e genuina simpatia di Enea Di Liberato, fanno sì che in ogni loro esibizione il divertimento sia garantito.

Per maggiori informazioni: eventipower@gmail.com, 379/1836750 (WhatsApp). "La nostra comicità è tutta scritta nel paradosso, nei doppi sensi, nel gioco di parole e questo ci ha permesso d'interpretare ruoli che riportano alle fasce più popolari della comunità", spiega Romeo D'Alberto.

Ed Enea Di Liberato aggiunge: "I nostri personaggi appartengono a uno spaccato della nostra società che è quello della gente comune, alle prese con la vita di tutti i giorni, di coloro che esprimono la nostra identità abruzzese; l’agricoltore anziano che parla dei giovani e della società di oggi, la commara, la zitella e altri ancora, tutti alle prese con le sofferenze d’amore, il matrimonio, il fidanzamento e l’amicizia. Il nostro pubblico si ritrova nelle nostre ironiche rappresentazioni e spero continui ad apprezzarci".