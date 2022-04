Jerry Calà al Jambo con il tour "50 anni di libidine"

Dopo aver aperto proprio a Pescara il suo tour, Jerry Calà tornerà nella nostra città il 24 giugno per una nuova tappa di "50 anni di libidine", lo spettacolo con cui festeggia i 50 anni di carriera artistica. Appuntamento al Jambo a partire dalle ore 23. Il conto alla rovescia, dunque, è già partito. Splendido 70enne, Calà può essere considerato un vero e proprio fuoriclasse della comicità italiana. Proporrà due ore di spettacolo durante le quali non si risparmierà e, attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, divertenti gag e canzoni indimenticabili, coinvolgerà tutti quanti gli spettatori con l’ironia e la spensieratezza che lo hanno sempre caratterizzato.

Lo showman, con una fantastica esperienza come attore, entertainer e cantante, è entrato a far parte del quotidiano di noi italiani con i suoi primi successi musicali come “Prova” e “Capitooooo!” e, soprattutto, con le sue frasi-tormentoni. Jerry Calà dominerà il palcoscenico da autentico mattatore e si divertirà a riproporre le canzoni-simbolo delle commedie all’italiana di cui è stato protagonista al cinema: da “Sapore di mare” dei Vanzina, alla colonna sonora di “Vacanze di Natale”, primo vero cine-panettone, che lanciò brani della disco music anni '80 diventati hit storiche, come “I like Chopin”, e in particolare “Maracaibo”, che Jerry, alias Billo, cantava al piano bar. Non mancherà un omaggio a grandi artisti della musica italiana, da Franco Califano ad Enzo Jannacci, fino ai Pooh.

L'artista veronese, ma di origini siciliane, sarà accompagnato dalla sua storica formazione, la "Jerry Superband", composta da Davide Zoccolo (tastiere e arrangiamenti), Sabino Barone (batteria), Marco Beso (percussioni), Hermes Locatelli (basso), Piero Lopez (chitarre) e Debora Maffei (cori). Management a cura di The Best Organization.