Funambolika continua con "Esquive": dalla Francia un grande show in anteprima assoluta a Pescara

Nuovo appuntamento per il festival internazionale del nuovo circo "Funambolika", prodotto dall'Ente Manifestazioni Pescaresi. Martedì 5 luglio, in anteprima assoluta dalla Francia, arriva la nuova creazione acrobatica che promette di essere il riferimento europeo dei prossimi anni: “Esquive” (dal francese "schivare"), balletto vertiginoso su piattaforme elastiche e pareti oblique, è uno spettacolo ipnotico in cui i performer camminano sui muri e si gettano nel vuoto. L'idea del progetto è di Gaëtan Levêque, atleta-coreografo che da 25 anni fa del trampolino la propria specialità e che spiega: «Mettendo in discussione gravità, peso, sospensione e cambiamenti dello stato corporeo, il gesto acrobatico diventa un linguaggio. Ciò traduce le fondamenta intime del circo: l'arte del volo e del rischio, un elogio della fragilità e dell'utopia. “Esquive” è un invito a contemplare il desiderio umano di rialzarsi, a sentire il nostro continuo sforzo di sottrarsi alla caduta».

I sei interpreti in scena saranno Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Aris Colangelo, Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, Hugo Couturier. Oltre alla regia e alla scenografia di Gaëtan Levêque, la produzione si avvale della coreografia di Sylvain Decure, della creazione musicale di Maxime Delpierre, delle luci di Jérémie Cusenier e dei costumi di Mélinda Mouslim. Lo spettacolo è prodotto dal centro di creazione “Le plus petit cirque du monde (Bagneux)”, in co-produzione con i centri teatrali di Sceaux, Maubeuge, Chalons, Cherbourg, Calais.

«Funambolika è sempre stato un laboratorio, un trampolino di lancio», afferma il fondatore del festival, Raffaele De Ritis. «Negli anni abbiamo puntualmente accolto creazioni inusuali da tutto il mondo, ancora sconosciute, che partendo da Pescara sono diventati appuntamenti leggendari a Londra, Sidney, Parigi, Berlino Montreal. Una delle nostre missioni è la scoperta, e con essa stimoliamo la curiosità del pubblico verso territori inesplorati della creazione. Ed è su questa scia anche la scelta di accompagnare nella nascita un progetto creativo e ambizioso come “Esquive”. Il circo resta un linguaggio nel quale la fantasia e l'innovazione non hanno confini».

Al termine dello spettacolo, tornerà anche quest'anno la tradizione del “Funambolika Talk”: dopo i saluti finali, gli artisti rientreranno brevemente in scena per raccontarsi e scambiare con il pubblico domande e curiosità. Biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets (e relativi punti vendita), nonché al botteghino del teatro D'Annunzio, ore 17-20, tel. 342-9549562.