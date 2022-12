Estrodestro ripropone anche quest'anno lo spettacolo di Natale “Impro Christmas Show”

Domenica 18 dicembre la scuola Estrodestro, che da anni si occupa di diffondere l’arte dell’improvvisazione teatrale in Abruzzo, porterà in scena il suo classico spettacolo natalizio “Impro Christmas Show”, totalmente improvvisato, divertente, fantasioso e con atmosfere decisamente natalizie. Gli allievi della scuola Estrodestro si cimenteranno sul palco nella creazione di sketch e storie basate sui suggerimenti del pubblico.

Come una vera gara ad eliminazione cercheranno di rimanere sul palco il più possibile ma sarà il pubblico il giudice inflessibile che deciderà le sorti degli attori sul palco. Evento in collaborazione con Lifc (Lega Italiana Fibrosi Cistica). Lo spettacolo si svolgerà al teatro Gianni Cordova, a Pescara. Per informazioni e prenotazioni: 347/6584129.