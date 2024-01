"Dinostory" per tornare nell'era giurassica all'auditorium Cerulli

Domenica 21 gennaio l'Auditorium Cerulli di Pescara si trasformerà idealmente in un "portale temporale" che ci riporterà indietro nei millenni, più precisamente nel giurassico, con l'evento "Dinostory". Due gli appuntamenti in programma: uno alle ore 16 e l'altro alle ore 17.30, offrendo agli spettatori l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile.

"Dinostory" promette di portare il teatro a nuove vette di innovazione, offrendo una straordinaria avventura con effetti speciali audio e video ad alta definizione. Il palco diventerà un mondo preistorico grazie a scenografie proiettate in laser 3D e tecnologie all'avanguardia. Non solo uno spettacolo teatrale, ma una fusione unica di intrattenimento, tecnica e arte.

Il Cerulli sarà popolato da Muppet in un'atmosfera magica, dove il realismo delle animazioni darà vita a una narrazione coinvolgente e avvincente, per uno show di alta qualità in un'esperienza tridimensionale, che promette un'ora di pura suspense, adatta a tutta la famiglia. I più piccoli saranno affascinati dalle creature preistoriche e dai colori vividi, mentre gli adulti saranno rapiti dalla maestria tecnica e artistica che caratterizza "Dinostory". Per informazioni e prenotazioni: 380/1716227.