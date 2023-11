Il teatro Cavour riparte con un corso di formazione per attori

Il teatro Cavour di Pescara si appresta a una nuova era culturale grazie all'iniziativa di Giuseppe Pomponio, attore e regista di lunga esperienza. Il teatro ha un passato importante ed è pronto a rilanciarsi come fulcro artistico e culturale della città.

L'arrivo del nuovo direttore artistico e il luminoso futuro del teatro

Giuseppe Pomponio, il nuovo direttore artistico del Cavour, ha ereditato il testimone da Roberto Falone. La sua lunga carriera di 50 anni nel mondo della recitazione e della regia, oltre alla collaborazione con Lina Bartolozzi, garantisce una nuova visione e slancio per il teatro. Pomponio è anche attivo nella Compagnia teatrale “La Torre del Bardo” di William Zola, un'organizzazione che ha recentemente portato in scena "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare.

Il corso di formazione teatrale: una porta per aspiranti attori

Il teatro Cavour lancerà un corso di formazione per aspiranti attori, dando loro l'opportunità di entrare a far parte del centro di produzione teatrale “Diario di bordo”. Secondo Pomponio, questo corso si svolgerà direttamente all'interno del teatro e rappresenta un'occasione unica per formare nuovi talenti teatrali. Il Cavour è destinato a diventare un punto cardine per la cultura a Pescara. A tale riguardo, Pomponio ha affermato: "È fondamentale dare il giusto riconoscimento a uno spazio teatrale che merita di essere apprezzato, e che potrebbe diventare un polo culturale di rilievo nella nostra città".

Dettagli sul corso e opportunità future

Il corso, che verrà avviato il 6 dicembre alle ore 21, si svolgerà due volte a settimana (lunedì e mercoledì) fino a maggio, incentrandosi su materie quali cultura teatrale, recitazione e tecniche teatrali. I partecipanti avranno poi l'opportunità di esibirsi in un vero spettacolo teatrale come prova finale nel maggio del 2024, aprendo le porte per unirsi alla compagnia del centro di produzione teatrale “Diario di bordo”.