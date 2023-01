“Buonanotte fiorellino” in scena all'Auditorium Giovanni Paolo II

Sabato 21 gennaio debutta “Buonanotte fiorellino” all'Auditorium Giovanni Paolo II con Giulia Capuzzimato, Fabrizio Fasciani e Alessia Di Iorio, con la regia di Giulia Capuzzimato. Appuntamento alle ore 20,45. Biglietti in vendita sul circuito Ciaotickets oppure saranno acquistabili alla biglietteria del teatro sabato 21 dalle ore 14. Per informazioni e prenotazioni: 377/3614916.

Una coppia in crisi come tante in alcune scene di vita quotidiana, un gatto, una vicina di casa molto più che amica, un ispettore che ricerca la verità: questi gli elementi di una commedia thriller ad alta tensione, che viaggia nel tempo tra presente e passato, tra sentimenti e risentimenti enfatizzando il rapporto di coppia.

Nulla è come sembra in "Buonanotte Fiorellino": il susseguirsi di flashback e ricordi tra luci e ombre sul palcoscenico, come nelle esistenze dei personaggi e la tensione che cresce verso il districarsi, forse, di quella che sembra una situazione sempre più a tinte gialle. Un cast interamente abruzzese per una produzione The Muses.