"La bella addormentata" al Flaiano per 'Tutti a teatro'

Al via la nuova rassegna "Tutti a Teatro" del Florian, dedicata al pubblico delle bambine e dei bambini. Si comincia domenica 26 febbraio con una produzione Florian, teatro d’attore e di figura dai 4 anni, con Alessio Tessitore e Serena Di Gregorio, regia Mario Fracassi, drammaturgia Mario Fracassi, Flavia Valoppi, Alessio Tessitore.

Liberamente ispirato alle fiabe di Perrault e Grimm. Prima dello spettacolo si terrà 'Racconti a Teatro' con Annette Pieramico. Un desiderio profondo anima la storia dei due sovrani tristi: avere una figlia. Proveranno di tutto e la corte si animerà di stravaganti figure con fantasiose soluzioni. Dopo l'astrologo di corte, il cuoco, la dama, il maniscalco, finalmente qualcosa avverrà e il loro desiderio sarà esaudito. Una bambina di nome Rosaspina crescerà a corte, tra le mille attenzioni dei novelli genitori, ma qualcosa dovrà ancora accadere, un pericolo che minaccerà la loro felicità.

Rinnovato allestimento dello spettacolo del Florian Metateatro che in tournée per diversi anni nella sua prima versione, ha affascinato i bambini di tutta Italia attraverso l’unione della componente popolare dei pupazzi e la sperimentazione dei linguaggi espressivi del corpo e della voce, in un tourbillon di personaggi, voci, costumi che mandano avanti il racconto con leggerezza. Ci sarà infatti una nuova attrice a interpretare i tanti personaggi femminili della storia allegra e movimentata, Serena Di Gregorio in scena con Alessio Tessitore, presente fin dagli esordi dello spettacolo e che ha curato il nuovo allestimento.

La nuova versione si presenta con Serena Di Gregorio, attrice abruzzese di talento formatasi a Milano alla scuola Paolo Grassi in Teatro Danza e a Udine all’accademia d’arte drammatica Nico Pepe, assieme ad Alessio Tessitore, attore storico del Florian Metateatro. Il Florian Metateatro cura da anni il Teatro ragazzi e ragazze, non solo con le importanti rassegne proposte sul territorio, ma anche con le tante produzioni che girano l’Italia portando sempre un teatro di qualità. Per info e prenotazioni: 393/9350933, 085/2059278.