Barbascura X in scena al teatro Massimo con "Amore Bestiale"

Barbascura X si esibirà al teatro Massimo di Pescara con "Amore Bestiale" il 15 febbraio. Lo spettacolo è organizzato da Aurora Eventi. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Tutto quello che non volevate sapere sul sesso e che ignoravate di temere. Un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male. Il satiratore scientifico Barbascura X ci tiene a ricordare che, nonostante i suoi gusti opinabili nella scelta degli spettacoli, ha un dottorato in chimica quindi non può essere giudicato.

Barbascura X (Taranto, 2 maggio 1987) è un divulgatore scientifico, scrittore, Youtuber, comico e conduttore televisivo italiano. Nato a Taranto, si laurea in chimica organica all’Università di Bari, si specializza all’università di Bologna in sintesi organica, ed in seguito consegue all’estero un dottorato in green chemistry e produzione di materiali da fonti rinnovabili.

Ha lavorato in diversi laboratori d’Europa partecipando a due Erasmus (Poitiers e Dublino) e svolgendo sia la carriera professionale di chimico sia quella di ricercatore: al Trinity College di Dublino, lavorando sulla sintesi di nuovi prodotti farmaceutici, a Parigi per l’Istituto Nazionale della Salute e Ricerca Medica, sulle nuove tecniche di cura e prevenzione dell’arteriosclerosi, e a Nizza ed Amsterdam vincendo il bando europeo Marie Sk?odowska-Curie Actions. È molto riservato sulla sua vita privata, tanto da non far figurare in alcun luogo quale sia il suo vero nome, per non creare conflitto con l’attività di ricercatore.